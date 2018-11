Mit einem starken Maksim Jar zwischen den Pfosten kamen die Weserstars zum dritten Saisonsieg in der Eishockey-Regionalliga Nord. Der Torhüter lieferte vor allem in der Schlussphase des 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)-Erfolgs beim Adendorfer EC zahlreiche Paraden und war auch in der vorentscheidenden Szene zur Stelle. Denn bei einer 3:2-Führung hatten die Bremer in der 45. Minute einen Penalty kassiert. Hätte Adendorfs Kenneth Schnabel getroffen, wäre das Spiel wieder völlig offen gewesen. Doch der Adendorfer Stürmer scheiterte an Maksim Jar, und so sorgte ein Treffer von Ales Jurcik kurze Zeit später bereits für die so wichtige 4:2-Führung.

„Er hat einmal mehr eine überragende Leistung gezeigt“, meinte Andreas Niewiera zum Goalie der Weserstars. Der Sportliche Leiter bezeichnete den Auswärtssieg zudem als „in der Summe verdient“. Sein Team hatte richtig stark begonnen, im Verlauf des Duells aber etwas den Faden verloren. Der noch sieglose Gastgeber war vor allem im letzten Drittel mit einigen sehr gute Chancen an Jar gescheitert.

Die späten Treffer der Weserstars sorgten schließlich für eine Beruhigung in diesem Spiel. Die Bremer empfangen nun am kommenden Sonnabend (19.30 Uhr) den Tabellenführer ECW Sande zum Heimspiel im Paradice in Walle.

Tore: 0:1 I. Schön (5.), 0:2 P. Schön (16.), 1:2 Henry (20.), 2:2 Schnabel (35.), 2:3 Ratajczak (36.), 2:4 Jurcik (48.), 2:5 I. Schön (50.), 2:6 Ratajczak (59.)