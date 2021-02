Skisprung-WM

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Überraschung auf der Schanze? - Deutsche Frauen Außenseiter

WM-Medaillen waren für die deutschen Skispringerinnen in der jüngeren Vergangenheit Normalität. In Carina Vogt und Katharina Althaus gehen die beiden erfolgreichsten Damen auch an den Start.