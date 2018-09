„Zu Hause läuft‘s bei uns“, sagte SVGO-Trainer Stephan Rix. Eine glatte Untertreibung, denn seine Mannschaft ist in eigener Halle seit dem 19. März 2017 ungeschlagen. 28:0 Punkte haben die Gelb-Blauen seitdem in der Arena an der Sperberstraße eingefahren.

Anfangs hätte man aber keinen Pfifferling auf den Fortbestand dieser Serie gegen den Favoriten aus Hastedt setzen können. Das lag zum einen daran, dass der SVGO auf sieben Spielerinnen verzichten und sich deshalb an fünf talentierten Kräften aus der eigenen A-Jugend bedienen musste. Vor allem aber war es der 1:5-Rückstand nach einer Viertelstunde, der die Gastgeberinnen gerade beim Torabschluss wenig glücklich aussehen.

Die Erfolgsaussichten des SV Grambke-Oslebshausen tendierten dadurch gen Null. „Danach waren wir heißer als Hastedt und haben klasse gespielt“, lobte Stephan Rix sein Team. In dem kurbelte vor allem die starke Regisseurin Melina Iordanidis das Spiel gewaltig an, im Tor knöpfte Charline Ruete den Gästen einige Großchancen ab. Dadurch gelang dem SV Grambke-Oslebshausen schon beim 5:5 von Nele Artelt der Ausgleich, Svenja Bartsch packte eine Minute später den 6:5 Führungstreffer oben drauf (21.). Bei einem 11:9-Vorsprung zugunsten des SVGO wurden die Seiten gewechselt.

Die Gelb-Blauen bauten ihre Führung weiter bis auf vier Tore aus (14:10), elf Minuten vor Schluss war diese beim 19:19 aber auch schon wieder komplett verspielt. Als Minette Flaig in Unterzahl zum 20:19 traf, Charline Ruete einen Strafwurf parierte und Svea Kassan zum 21:19 traf, waren die Gastgeberinnen wieder in der Spur. Danach beförderten Nele Artelt, Svea Kassan und Melina Iordanidis ihr Team mit den Treffern zum 24:20 vorzeitig in den siebten Handballhimmel.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; Kassan (3), Artelt (6/4), Schwenkler, Rix (4/1), Rod Cameron (2), Bartsch (1), Iordanidis (6), Reiß, Mües, Flaig (1), Raschdorf (3).