Nikola Vucevic (vorn) von Orlando Magic bremst Giannis Antetokounmpo (M) von den Milwaukee Bucks.

Der Grieche traf zwar für 31 Punkte, wurde aber von Magic-Center Nikola Vucevic noch übertroffen. Der Profi aus Montenegro kam auf 35 Punkte und führte das an Rang acht gesetzte Team aus Florida zum Erfolg über die Bucks, die in der Hauptrunde die beste Bilanz aller Mannschaften in der NBA hatten.

In der ersten Runde stehen noch die Begegnungen der Oklahoma City Thunder um Nationalspieler Dennis Schröder gegen die Houston Rockets, der Miami Heat gegen die Indiana Pacers und der Portland Trail Blazers gegen die Los Angeles Lakers aus.

Tags zuvor hatte sich jeweils das höher gesetzte Team in der ersten Partie der Best-of-Seven-Serien durchgesetzt. Mannschaften mit zuerst vier Siegen erreichen die zweite Runde. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Begegnungen auf dem Gelände von Disney World in Florida ohne Zuschauer statt.

