Katharina Althaus (vorne) gratuliert Juliane Seyfarth zu ihrem ersten Weltcupsieg. Foto: Geir Olsen (Geir Olsen / dpa)

Mit Weiten von 98,5 und 97 Metern und 258,8 Zählern distanzierte sie die Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen um 12,6 Punkte. Lundby schaffte mit 99,5 Metern im zweiten Durchgang die größte Tagesweite. Dritte wurde Weltcup-Rekordsiegerin Sara Takanashi aus Japan. Für ein erstklassiges deutsches Mannschaftsergebnis sorgten Katharina Althaus, Carina Vogt und Ramona Straub auf den Plätzen vier bis sechs.

„Für Juliane war es ein Meilenstein in ihrer Karriere. Sie war oft nah dran am Podium, jetzt hat sie gleich gewonnen. Das wird Kräfte bei ihr freisetzen“, lobte Bundestrainer Andreas Bauer.

Bei schwierigen Bedingungen mit wechselnden Windbedingungen machte Seyfarth alles richtig. Und das, nachdem sie in der Qualifikation am Donnerstag mit 66 Metern fast ausgeschieden war. „Ich bin so glücklich, dass es endlich geklappt hat. Ich habe in der jüngeren Vergangenheit noch viel an technischen Dingen gearbeitet. Das hat mir einen positiven Drive gegeben“, sagte Seyfarth, die bislang den Gewinn der Junioren-Weltmeisterschaft 2006 als größten Erfolg in ihrer Vita stehen hatte. (dpa)