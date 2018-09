Hoffenheim zufrieden mit Platz vier

Übertroffene Erwartungen

Patrick Reichardt und Ulrike John

Sinsheim. In der einen Ecke des Stadions knieten die Augsburger vor ihren mitgereisten Fans in der Sonne und feierten mit den Anhängern den Klassenverbleib und ein weiteres Jahr Fußball-Bundesliga. In der anderen Ecke bejubelte 1899 Hoffenheim den erstmaligen Einzug ins europäische Geschäft und eine Spielzeit, die alle Erwartungen von Trainer Julian Nagelsmann und seinen Profis übertraf.