Der Bremer Hockey-Club II hat sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten und noch zwei Partien zu spielen.

Das Frauenteam sei gut in die Partie gestartet, habe das Spiel bestimmt und Celle in seiner eigenen Hälfte festgesetzt. „Wir haben viel Druck ausgeübt und hoch gestanden“, erzählte Max Johannsen. Die Pässe saßen und die Zuordnung habe gestimmt. Mitte der ersten Halbzeit eroberte Lone Bergmann den Ball und gab ihn über links auf Philine Grashoff, die das erste Tor machte. Auch wenn Celle kurz darauf die Möglichkeit zum Kontern hatte, war es weiterhin eine recht einseitige Partie. Beim zweiten Tor kam der BHC über rechts. Jasmin Permoser holte sich die Kugel und gab an Lina Petersen ab, die einlochte. Kurz vor dem Pausenpfiff bekam Celle eine kurze Ecke zugesprochen, den sie nicht verwandelten. Stattdessen hatte der BHC die Chance auf einen Konter und nutzte den auch. Es war erneut Lone Bergmann, die die Celler Torfrau umkurvte und das 3:0 machte.

In der zweiten Halbzeit wollten sie die Konzentration weiter hoch halten und in den engen Zweikämpfen bleiben, erzählte Max Johannsen. Das funktionierte auf dem Feld aber nicht ganz so gut. Einer kurze Ecke der Gäste hielt BHC-Keeperin Johanna Homann gleich zwei Mal stand – bis Louisa Peterek den Ball an den Fuß bekam und Celle dafür einen Siebenmeter. Beim 3:1 war Johanna Homann machtlos. „Den konnte Jojo nicht halten, der war gut geschossen“, sagte der BHC-Coach. Über eine kurze Ecke kam Celle auch zum zweiten Tor und machte weiter Druck. Lone Bergmann fing schließlich die Kugel ab, spielte auf Katharina Schütz, die das 4:2 machte. „Danach hatten wir das Spiel wieder unter Kontrolle“, so Max Johannsen. Weitere Tore schossen Beatrice Winter nach einer Vorlage von Jette Echterhoff und Lone Bergmann und Jette Echterhoff selbst.

Bevor sich die BHC-Frauen in den Sommer verabschieden, gilt es noch zwei Spiele zu bestehen, eines davon ist das Derby gegen den Stadtrivalen HC Horn. Der BHC würde sich gern für 0:1-Niederlage im Hinspiel revanchieren, sagte Max Johannsen.

Bremer HC II: Homann, Schütz, Waletzko, Permoser, Winter, Grashoff, Olaobaju, Peterek, Bergmann, Echterhoff, Petersen, Finzel, von Erk, Thönes.