Fünf Teams aus vier Vereinen traten in der Sporthalle der SG Oslebshausen an, den Nachfolger der Truppe aus Oslebshausen auszufechten. And the winner is: die Tanzgruppe „Allegria“ von der SG Findorff.

15 junge Damen von neun bis 16 Jahren hatten unter der Leitung von Joana Hallmann eine Zirkusshow gezeigt, die es in sich hatte. Sicher, turnerisch waren die „Flying Moves“ vom TV Eiche Horn und die „Pfauen“ vom ATSV Habenhausen stärker. Aber das Gesamtpaket der Findorfferinnen überzeugte die Jury um Monika Hoffmann, die dem Wettbewerb der Tuju-Stars neues Leben einhauchen möchte. „Die Inhalte der Tuju-Show sollen ganz im Gegensatz zu den Maximen Höher-Schneller-Weiter stehen“, heißt es auf der Internetseite des Bremer Turnverbandes (BTV). Ziel sei eine schöne Show mit vielen Ideen.

Die Choreographie musste stimmen, das Turnerische auch. Dazu galt es, eine Menschenpyramide zu bauen und tänzerische Impulse zu setzen. Die Gruppe „Allegria“ bot von allem etwas. Ihre Vereinskameradinnen „All Together“ wurden bei der Siegerehrung vom launigen Moderator Holger Bussmann als Fünfte ausgerufen. Platz vier: TV Eiche Horn. Rang drei: ATSV Habenhausen. Und als Bussmann die „Schornsteinfeger“ von der ATS Buntentor als Zweite nannte, platzte die Freude aus den Findorfferinnen heraus. Platz eins. Wer konnte damit rechnen? Und jetzt geht es zum Bundeswettbewerb nach Koblenz. Nur der Termin steht noch nicht fest.