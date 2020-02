Financial-Fairplay-Verstöße

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

UEFA verbannt Manchester City aus Champions League

Der englische Meister Manchester City darf in den kommenden zwei Spielzeiten wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay nicht in der Champions League spielen und muss 30 Millionen Euro Strafe zahlen.