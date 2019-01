Während die dritten Herren es „ganz wunderbar“ fanden, war es für die ersten Herren, als Zweiter der Landesliga, „einfach nur bitter“. Eines aber hatten beide Spiele gemeinsam, sie waren extrem spannend, zum Ende hin geradezu dramatisch.

Für die erste Herrenmannschaft des ATSV zeichnete sich in der Landesliga Lüneburg beim Geestemünder TV bereits in den Eingangsdoppeln eine sehr schwere Partie ab. Zwei Doppel gingen verloren, das dritte konnte erst im fünften Satz gewonnen werden. Habenhausen lag mit 1:2 hinten und geriet durch den Sieg von Yannick Klüver gegen Yannick Möhle im ersten Einzel weiter in Rückstand. Maximilian Wojciechowski konnte gegen Claas Zimmermann auf 2:3 verkürzen. Anschließend unterlag Robert Tapken aber Marius Rißmüller im fünften Satz und Geestemünde lag mit 4:2 vorn.

Hoffnung keimte auf, als Habenhausen durch Patrick Möhle, Joachim Kuhn und Mannschaftsführer Justin Gomez drei Punkte in Folge zum 5:4 einfahren konnte. In der zweiten Einzelrunde glich Geestemünde zum 5:5 aus, die Möhle-Brüder sorgten aber wieder für eine 7:5-Führung. Buck brachte Geestemünde auf 7:6 heran, Gomez sicherte danach mit seinem Sieg den achten Punkt für Habenhausen. Verlieren konnten sie nun nicht mehr. Das letzte Einzel ging an Geestemünde, foldlich mussten Yannick Möhle/Justin Gomez gegen Klüver/Buck ins hochdramatisch Entscheidungsdoppel. Geestemünde holte sich Satz eins mit 14:12, Habenhausen ging aber mit 2:1 in Führung. Doch Geestemünde glich aus und konnte sich dann hauchdünn mit 11:9 im fünften Satz noch den Sieg erkämpfen.

Ganz anders bewerteten die dritten Habenhauser Tischtennisherren ihr Unentschieden gegen den SV Werder Bremen IV in der Bezirksliga OHZ/VER/HB. Geradezu wunderbar erschien es Mannschaftsführer Uli Bergmann, dass aus einem 4:8-Rückstand noch ein Unentschieden wurde. Nachdem das erste Doppel mit 10:12 im fünften Satz sehr unglücklich verloren ging und anschließend auch das zweite mit 9:11 im vierten Satz, ließ der Doppelbeginn mit 1:2-Punkten bereits Böses ahnen. In der zweiten Einzelrunde lag Habenhausen bereits mit 4:8 zurück, aber Habenhausen kämpfte unverdrossen weiter. Hohmann bezwang Koch, Bergmann besiegte Butsch und Ruschke gewann gegen Böhme. Mit 7:8 war ein Unentschieden wieder möglich – und die Habenhauser Severin und Lüßen schafften es tatsächlich, sich gegen die Werderaner Bollmann und Geis in einem sehr intensiven Entscheidungsdoppel in fünf Sätzen durchzusetzen.

Die zweite Herrenmannschaft startete in der Bezirksoberliga West mit einer Niederlage gegen Tabellenführer TuS Wremen. Die Habenhauser Damen konnten nach Niederlagen gegen den TSV Dannenberg und den TSV Lesumstotel nun gegen den SV Werder Bremen II die ersten Punkte in der Rückrunde der Bezirksliga OHZ/VER/HB einfahren.