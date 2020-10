Holten 2020 neben der Meisterschaft auch den Pokal: Die Basketballer von Alba Berlin. Foto: Christof Stache/AFP-Pool/dpa (Christof Stache / dpa)

Im deutschen Basketball geht es direkt zum Saisonstart um den ersten Titel - und um noch viel mehr.

Mit dem aus der Corona-Not modifizierten Pokal-Wettbewerb will die Bundesliga binnen drei Wochen an fünf Standorten zum Auftakt der wohl schwersten Spielzeit der Geschichte ihre Zukunftsfähigkeit auch unter Pandemie-Bedingungen beweisen. „Wir freuen uns, dass wir wieder spielen können. Es sind schwierige Zeiten, das wissen wir alle“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz voller Hoffnung. „Aber Wehklagen nützt nichts, wir werden uns mit den Rahmenbedingungen arrangieren müssen.“

Bereits in den ersten Partien zeigt sich aber die große Unwägbarkeit dieser Saison. In Weißenfels werden in einer knapp halbvollen Halle 1250 Zuschauer erwartet, bei den weiteren Vorrunden-Ausrichtern Bonn und Vechta gibt es hingegen wegen hoher Corona-Zahlen zunächst nur eine Geisterkulisse.

Nicht nur falls dieses Schreckensszenario durch die zweite Welle zum Dauerzustand wird, schwört Holz die Teams auf einen „harten Winter“ ein. Die Mehrzahl der 18 Clubs werde die maximalen 800 000 Euro pro Verein an staatlichen Hilfen aus dem 200-Millionen-Konjunkturpaket der Bundesregierung für den Profisport beantragen.

An dem geplanten Auftakt der Liga-Hauptrunde am 6. November will die BBL aber unbedingt festhalten. „Es wird Einschläge geben“, sagte Holz und meinte zu drohenden Spielverlegungen: „Wir schauen einfach, wie oft wir das können und wie weit wir damit kommen. Das ist der einfache Plan. Wir sind da relativ gelassen.“

Durch ein umfassendes Hygienekonzept hatte die BBL als einzige deutsche Liga abseits des Fußballs ihre vergangene Saison unter Quarantäne-Bedingungen ohne Fans in München zu Ende bringen können. Nun steigt beispielsweise für den Mitteldeutschen BC als Gastgeber einer Pokal-Gruppenphase der Sicherheitsaufwand im Vergleich zur Zeit vor Corona um das Sechsfache. Fiebermessen ist Pflicht, in kurzen Abständen stehen Desinfektionsspender bereit. Die Zuschauer sitzen in Zehnergruppen, um die Nachverfolgung zu gewährleisten.

„Wir werden in den nächsten Monaten sehr viele unterschiedliche Situationen haben und werden auch viele Geisterspiele erleben“, prognostiziert Florian Kainzinger, der in der Corona-Krise das Hygiene- und Sicherheitskonzept der BBL maßgeblich entwickelt hatte. Gleichzeitig sieht er bei der Politik „großes Vertrauen in unsere Arbeit, und ich bin zuversichtlich, dass uns die jetzige Regelungslage noch ein wenig erhalten bleibt.“

Auch der FC Bayern hofft beim abschließenden Top Four des Pokals am 1. und 2. November trotz zuletzt gestiegener Infektionszahlen auf Zuschauer in der Halle. An den kommenden beiden Wochenenden qualifizieren sich die vier Gruppensieger der vier regionalen Qualifikationsturniere - auch in Ulm wird Ende Oktober gespielt - für das Halbfinale in der bayerischen Landeshauptstadt.

Dabei wollen sich die Bayern nach einer sportlich missratenen Saison ohne Trophäe die nationale Vorherrschaft vom Doublesieger Alba Berlin zurückholen. Der Cup spiele eine „große Rolle“, betonte Geschäftsführer Marko Pesic. „Der Pokal ist ein Titel, der innerhalb von drei Wochen gewonnen werden kann. Das ist der Mannschaft bewusst.“

© dpa-infocom, dpa:201016-99-966383/2 (dpa)