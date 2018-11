Auch die vier Treffer von David Siantidis (am Ball) reichten den A-Jugend-Handballern der SG Findorff im Auswärtsspiel bei der HSG Jever nicht zum Sieg. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Der Findorffer Trainer Felix Schröder war trotz der unglücklichen Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wenn wir mit dem gezeigten Einsatz so weiter arbeiten, werden sich die Jungs bestimmt schon bald auch mit Punkten belohnen.“ Vielleicht am Sonntag um 15 Uhr in der Halle an der Nürnberger Straße gegen den Drittletzten TV Schiffdorf.

Die „Füchse“ gingen durch den Treffer von Jonas Harms mit einer verdienten 13:12-Führung in die Halbzeitpause, drei Zeitstrafen und fünf Siebenmeter gegen sich verhinderten jedoch noch mehr. Als die Gäste ihr Angriffsglück im zweiten Durchgang zu oft über den massiven Innenblock der friesischen 6:0-Deckung versuchten, anstatt das Spiel in der Breite anzulegen, fielen sie bis auf 21:25 zurück (52.).

Die SG Findorff versuchte das Ruder mit einer doppelten Manndeckung gegen die beiden starken Halbangreifer von Jever/Schortens herumzureißen, wodurch sie sich mit den Toren von David Siantidis (2) und Jonas Harms bis auf 24:25 an die Niedersachsen heran kämpfte (56.). Ein während der Aufholjagd verworfener Siebenmeter verhinderte noch mehr, danach traf der Gastgeber ausgerechnet kurz vor Ablauf einer Zeitstrafe in Unterzahl zum 26:24.

Bis zum Spielende blieben den Findorffern noch vier Minuten Zeit, die nachlassenden Kräfte und Pech bei den Schiedsrichterentscheidungen ließen ihre Hoffnungen auf eine Punkteteilung immer mehr schwinden. Sechs Sekunden vor dem Abpfiff gelang David Siantidis lediglich der Anschlusstreffer.

SG Findorff: Schlewinski, Bommert; Siantidis (4), Wege, Brunswick (1), Hertramph (3), Tschirner, Ohlhoff, Harms (9/4), Breitenstein, Bischoff (3), Carneiro Alves (5).