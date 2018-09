Rugby: 5:45 gegen Ricklingen

Union 60 startet in der Verbandsliga

Liane Janz

Bremen. Auch wenn der Endstand es nicht hergibt, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Nach zwei sieglosen Jahren in der Regionalliga tritt Union 60 Rugby nun in der Verbandsliga an.