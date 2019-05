Es entwickelte sich auf dem gut bespielbaren Hauptplatz der BSA Findorff zunächst in der ersten Halbzeit ein Spiel mit wenigen Strafraumszenen. Dabei hatten die Findorfferinnen zunächst die besseren Torchancen, jedoch blieb ihnen das Schussglück mehrfach versagt, was sich im weiteren Verlauf rächen sollte. Im zweiten Abschnitt kamen die Union-Mädchen immer besser ins Spiel, hatten schließlich die bessere Spielanlage und belohnten sich durch zwei schön herausgespielte Tore in der 41. und 61. Minute. Dem hatten die Gastgeberinnen nichts mehr entgegenzusetzen, 0:2 blieb der Endstand, mit dem der FC Union 60 damit den Landespokal der C-Juniorinnen gewonnen hat und nun im Endspiel um die Landesmeisterschaft der C-Juniorinnen am 16. Mai auf die U 15-Juniorinnen des SV Werder trifft.