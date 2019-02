Nur Pablo Carneiro Alves zeigte beim jüngsten 23:29 Normalform. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

„Eigentlich hatten wir unseren Gegner lange Zeit im Griff gehabt, aber in den entscheidenden Phasen lief bei uns kaum noch etwas zusammen. Da hätten wir noch Jahre spielen können“, meinte der SG-Trainer Thorsten Terborg enttäuscht.

Seine Mannschaft setzte sich in Pusdorf nach dem 4:4 durch Jan Nikutowski und Jelle Gresens auf 6:4 ab. Als Steffen Bertram auf 7:5 für die „Füchse“ erhöhte, nahmen die Hausherren eine Auszeit und brachten den Aufsteiger damit komplett aus dem Tritt (18.).

„Auf einmal lief bei uns überhaupt nichts mehr zusammen“, konnte sich Thorsten Terborg mit dem 6:0-Lauf der Woltmershauser verständlicherweise überhaupt nicht anfreunden (7:11/24.). Der Vier-Tore-Rückstand wurde vom A-Jugendlichen Pablo Carneiro Alves aber wenigstens bis zum Halbzeitpfiff mit zwei Toren in Unterzahl zum 12:14 halbiert. „Außer ihm hat keiner meiner Spieler zur Normalform gefunden“, sagte der SG-Coach.

Richtig spannend wurde es im zweiten Durchgang, als die SG Findorff einen 13:17-Rückstand durch Jelle Gresens (2) und Jasper Brunswick auf 16:17 verkürzte und dem Stadtrivalen bis zum 18:19 von Jan Nikutowski weiter fest im Nacken saß (41.). Danach lief bei den „Füchsen“ wie aus heiterem Himmel überhaupt nichts mehr zusammen. Sie leisteten sich unerklärliche technische Fehler und Fehlwürfe, die Woltmershausen mit acht Toren in Folge zum vorentscheidenden 27:18-Vorsprung nutzte (54.). Nach dem 19:28-Rückstand konnten die Gäste durch vier Tore in Folge von Pablo Carneiro Alves lediglich für etwas Ergebniskosmetik sorgen.

Findorff erwartet am Sonnabend um 17.40 Uhr den Tabellenzweiten SG Achim-Baden III an der Nürnberger Straße. Die entschieden das Hinspiel mit 35:24 für sich und sind mit 23:3 Punkten eines der beiden dominanten Teams der Liga. „In der Begegnung können wir völlig drucklos aufspielen“, betont Thorsten Terborg. Vielleicht gelingt seinen Team ja gerade deshalb eine Überraschung, wie es Ende Januar auch schon den Spitzenreiter SG Arbergen-Mahndorf beim 25:27 an den Rand eines Punktverlustes gebracht hatte.

SG Findorff: Hattendorf, Hämmerling; Laechelin (1), Stelzner (1/1), Nikutowski (2),

L. Schröder, Siantidis, F. Schröder (1), Brunswick (1), Bertram (1), Carneiro Alves (7), Gresens (9/3).