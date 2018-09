Die Tura-Boxerin kam wieder schwer in den Kampf und konnte die vorgegebene Marschroute nicht umsetzen und gab die erste Runde ab.

In Runde zwei fand Kerstin Vennemeyer aber ihre Linie und konnte diesen Durchgang für sich gewinnen. Danach verlor die Turanerin erneut den Faden und musste die letzte Runde abgeben. „Natürlich spielt ihre Unerfahrenheit eine große Rolle, das ist mit Sicherheit der Grund, bestimmte Vorgaben nicht über die gesamten Runden umzusetzen. Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl nach Hause, wir haben alles gegeben und werden im nächsten Jahr stärker zurückkommen“, versprachen die Tura-Trainer Klaus Becker und Kevin Spreen in der Sporthalle am Sportpark Warnemünde.