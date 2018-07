Joachim Löw weiß: Jetzt muss er liefern. (dpa)

Nicht mal eine Woche hat Joachim Löw benötigt, um für sich zu entscheiden: Ja, ich will Bundestrainer bleiben. Und auch wenn er für die größte WM-Bruchlandung in der Geschichte des DFB gesorgt hat, ist es die richtige Entscheidung. Denn erstens gibt es keine ernsthafte Alternative. Und zweitens hat Löw in seiner zwölfjährigen Amtszeit gezeigt, dass er eine Mannschaft entwickeln und Spieler besser machen kann.

Aber auch Löw wird sich entwickeln müssen. Ein zwanghaftes Festhalten an Spielern, nur weil sie 2014 mit ihm Weltmeister wurden, darf es nicht mehr geben. Er hat angekündigt, alles auf den Prüfstand zu stellen. Daran wird er sich messen lassen müssen.

Den übertriebenen Logo-Firlefanz (#ZSMMN oder „Best never rest“) brauchte kein Mensch und führte nur zu einer Distanz zwischen Fans und Mannschaft. Für Löw ist es wie 2012 nach der verkorksten EM. Auch damals gab es Zweifler, ob er noch der richtige Bundestrainer ist. Die Antwort war der WM-Titel in Brasilien. 2018 muss er wieder seine Kritiker besiegen. Er weiß: Jetzt muss er liefern.