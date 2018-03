Egal, wer am Sonntag siegt, es bleibt in der Familie: Hanna (links) und Lea Frackmann. (Koch)

Beide spielen leidenschaftlich gerne Volleyball, beide bekleiden die gleiche Position in ihrer jeweiligen Mannschaft und beide sind überaus ehrgeizig – eines allerdings unterscheidet Lea und Hanna Frackmann dann doch gravierend voneinander. Die jüngere der beiden Schwestern (Hanna) kann mit ihrem TV Eiche Horn an diesem Sonntag (15 Uhr, Halle an der Berckstraße) der älteren (Lea) und deren SF Aligse die mögliche Drittliga-Meisterschaft noch verderben.

Denn die aktuellen Tabellenführerinnen aus der Region Hannover müssen in Bremen mindestens einen Punkt holen, um als Meister in die zweite Liga aufzusteigen. Für die Bremerinnen dagegen geht es nach einer eher enttäuschenden Endphase in der Meisterschaft noch darum, sich in eigener Halle mit einem möglichst positiven Ergebnis bei den treuen Fans für deren tolle Unterstützung zu bedanken. „Am besten natürlich mit einem Sieg“, sagt Hanna Frackmann.

„Wir wollen beide immer gewinnen“

Als Zuspielerinnen werden sich die beiden Schwestern während der Partie kaum direkt begegnen, „aber den einen oder anderen Blick werfen wir uns bestimmt zu“, glaubt Lea. Auch ein Lächeln könnte dabei sein, „wir werden sehen, wer am Ende wirklich etwas zu lachen haben wird“, betont Hanna. Beide würden in jedem Fall keine Rücksicht auf verwandtschaftliche Verflechtungen nehmen, versichern die Schwestern. „Dafür sind wir einfach viel zu ehrgeizig und wollen beide immer gewinnen“, sagt Lea. Geschenke sollen ganz sicher nicht verteilt werden – so wie auch niemand davon ausgehen sollte, dass eine der beiden Schwestern auch nur ein Fünkchen weniger Einsatz an den Tag legen würde. „Wir werden uns ganz sicher nichts schenken“, kündigt Lea an, „und es wird für uns beide bestimmt ein ganz besonderes Spiel.“

Vor allem für sie – schließlich spielt Lea Frackmann erstmals vor ihrem ehemaligen Heimpublikum. Mit 54 Punkten auf dem Konto – bei 18 Siegen aus 21 Spielen – haben die Aligse-Frauen vor dieser Partie drei Punkte Vorsprung auf den einzig noch verbliebenen Verfolger, dem Tabellenzweiten BSV Ostbevern, der die gleiche Anzahl von Siegen aufweist. Ostbevern setzte sich im direkten Aufeinandertreffen mit dem bis dahin punktgleichen TV Eiche Horn nach 0:2-Satzrückstand im Tiebreak doch noch mit 3:2 durch. Damit war Eiche raus aus dem Aufstiegsrennen. „Das war wirklich bitter“, sagt Hanna, „umso größer ist der Wunsch, das letzte Saisonspiel unbedingt gewinnen zu wollen.“

Dass sie nun mit einem deutlichen 3:0-Erfolg den Aufstiegstraum ihrer großen Schwester (mit) zerstören könnte, spielt für Hanna nur eine Nebenrolle. „Wir schauen nur auf uns“, versichert die junge Frau, „und Aligse ist für sich selbst verantwortlich.“ Doch sollte Lea am Ende der Aufstieg tatsächlich gelingen, „freue ich mich natürlich wahnsinnig für sie“, sagt Hanna.

Beide Schwestern gehen davon aus, dass es am Sonntag ein hart umkämpftes Spiel werden wird. „Ich glaube fest daran, dass wir gewinnen und als Meister aufsteigen werden“, zeigt sich Lea zuversichtlich. „Und wir werden alles geben, um das zu verhindern“, kontert Hanna. Kuriosum am Rande: Direkt am Tag nach dem entscheidenden Meisterschaftsspiel fahren die Schwestern gemeinsam in den Urlaub. „Wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander“, betont Hanna. Echte Rivalität herrscht nur beim Volleyball.