Musste die 106. Tour de France zwei Tage vor Schluss beenden. Foto: David Stockman/BELGA (David Stockman / dpa)

Der 29-Jährige, der unmittelbar vor Emanuel Buchmann auf dem fünften Platz im Gesamtklassement lag, musste auf der 19. Etappe bereits frühzeitig am linken Bein behandelt werden und gab schließlich 85 Kilometer vor dem Ziel unter Tränen auf. Ein Sturz lag bei Pinot nicht vor.

Sein Rennstall Groupama-FDJ teilte später auf Twitter mit, Pinot habe bereits am Donnerstag eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten. Sein Zustand am Freitag habe sich demnach nicht gebessert.

Pinot hinterließ bei der diesjährigen Tour vor allem in den Bergen einen bärenstarken Eindruck. Der Fahrer des Teams Groupama-FDJ hatte am vergangenen Wochenende bei der Bergankunft zum Tourmalet hinauf triumphiert und galt danach bei vielen Experten als großer Favorit auf den Toursieg.

Damit bleibt Pinot der große Pechvogel. Der Tour-Dritte von 2014, der noch nie in seiner Karriere das Gelbe Trikot getragen hatte, musste bei seiner siebten Teilnahme bereits zum vierten Mal die Rundfahrt vorzeitig aufgeben. 2016 stoppte ihn eine Bronchitis. Besonders bitter war sein Aus beim Giro d'Italia 2018, als er zwei Etappen vor Schluss Gesamtdritter war, ehe ihn eine Lungenentzündung stoppte. (dpa)