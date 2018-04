Sportlich ist seine Mannschaft aus der 3. Liga abgestiegen: Werders U 23-Trainer Sven Hübscher. (nordphoto)

Die Fußballer von Werders U23 haben am Montag in der 3. Liga einen Platz gutgemacht, ohne gespielt zu haben. Der Grund für den Sprung auf Rang 18, den ersten Abstiegsplatz, lag in einer Verwaltungsentscheidung des DFB: Er zog dem Chemnitzer FC wie erwartet neun Punkte ab, weshalb die Sachsen (21) nun drei Zähler hinter den Bremern (24) zurückfielen.

Die Sanktion war erwartet worden, nachdem der CFC bereits im April in die Insolvenz gegangen war. Bei Werder, das seit dem 2:4 gegen Jena am Wochenende endgültig als sportlicher Absteiger feststeht, verbindet man mit dem 18. Rang aber auch eine vage Hoffnung. Im Falle einer weiteren wirtschaftlichen Pleite – vor dem CFC hatte bereits RW Erfurt Insolvenz angemeldet – wäre die U23 erster Nachrücker und könnte so dem Abstieg noch entgehen.

Die Chancen darauf sind zuletzt zwar nicht gerade gestiegen. So hat der ebenfalls in Finanznöten steckende FSV Zwickau die Lizenz für die 3. Liga erhalten – aber sie wurde nur erteilt mit der Auflage, bis zum 29. Mai eine Summe von 1,4 Millionen nachzuweisen. Die will der Klub durch das Einreichen neuer Sponsorenverträge erfüllen, dazu sollen Spieltagskosten reduziert und weiteres Fremdkapital aufgenommen werden.