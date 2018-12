Das Team des TuS Vahr freut sich über die neuen Trikots. (PETRA STUBBE)

Dr. Stefan Schwenzer von der Kosmos-Apotheke hatte den TuS Vahr mit dem neuen Outfit ausgestattet. Interessierte können mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr (12 bis 15 Jahre) in der Halle der Schule Paul-Singer-Straße oder freitags 18 bis 19.30 Uhr (ab 16 Jahre) in der Halle der Schule Carl-Goerdeler-Straß unter der Leitung von Christian Minkousse trainieren. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. Weitere Infos gibt es in der Geschäftsstelle des TuS Vahr unter 46 39 90.