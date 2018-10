Oberneulands Torjäger Ebrima Jobe (Mitte) hat nach einer Durststrecke endlich mal wieder getroffen. (Frank Thomas Koch)

Seine Ära endet im Dezember: Nach 19 Jahren im Vorstand und fast fünf Jahren als Präsident von Vatan Sport wird sich Murat Orta nicht erneut zu Wahl stellen. Bei der Mitgliederversammlung am 26. Dezember werden die rund 200 Mitglieder also über eine neue Besetzung der Spitzenposition entscheiden. „Es ist genug“, sagt Murat Orta. Er könne nach der langen Zeit in verantwortlicher Rolle nichts mehr bewegen, auch die Motivation habe gelitten. „Deshalb stehe ich einfach nicht mehr zu einhundert Prozent hinter der Sache“, so der scheidende Funktionär. Er betont aber auch: „Ich habe von allen Präsidenten am längsten durchgehalten.“ Als möglicher Nachfolger von Murat Orta gilt nun Cengiz Cakir, der erst im Sommer das Amt des Sportlichen Leiters übernommen hatte.

Im Bereich des Bremer Fußball-Verbandes gibt es drei Leistungsklassen, neben der Bremen-Liga nämlich auch die Landes- und die Bezirksliga. Seit dem vergangenen Wochenende haben nun alle Teams dieser Spielklassen mindestens einen Punkt auf dem Konto. Da gelang dem Bezirksligaschlusslicht TSV Grolland nämlich ein 2:2 bei Victoria Bremen. „Der eine Punktgewinn bringt uns jetzt auch nicht so viel, aber klar sind wir erleichtert“, kommentierte TSV-Coach Jannis Bösche die Premiere. Man muss wohl weiterhin davon ausgehen, dass vor seinem Team eine schwere Saison liegt. Dabei hat der TSV Grolland bereits einen ungewöhnlichen Weg hinter sich: Nach dem Abstieg aus der Bremen-Liga im Sommer hatte der Verein mangels Erfolgsaussicht die Landesliga ausgelassen und war freiwillig in die Bezirksliga gegangen.

Er ist wieder da: Rund sechs Wochen nach dem Anriss seines Kreuzbandes saß Kevin Kuhfeld am Wochenende erstmals auf der Bank. Der Keeper musste also nicht wie befürchtet operiert werden und kehrte in der schnellstmöglichen Zeit zurück. Vom Tisch ist deshalb auch die angedachte Verpflichtung eines Torhüters hinter Malte Seemann, der Nummer eins des BSV.

Zu einer Zusammenkunft der etwas anderen Art fanden sich in der letzten Woche einige Spieler und das Trainerteam der BTS Neustadt zusammen. Im Anschluss an eine reguläre Mannschaftssitzung ging es dabei um die Zukunft der 1. Herren. „Wir wollten wissen, ob sie den Weg mitgehen“, sagt BTS-Coach Volker Fahlbusch. Der Weg beschreibt dabei eine konstante Entwicklung über mehrere Jahre – wie es einst üblich war in der Neustadt. Zuletzt hatten sich die Verantwortlichen nämlich „Gedanken über die Fluktuation“ gemacht, wie Fahlbusch einräumt. Also wurden sieben, acht Kicker konkret gefragt, ob sie langfristig zur Verfügung stehen, als Teil eines dringend benötigten Gerüstes. Was Fahlbusch dabei hörte, gefiel ihm: „Ich habe einen sehr positiven Eindruck.“

Noch im August galt er als absolute Nummer eins der Bremer Torjäger: In den ersten vier Partien hatte Ebrima Jobe zehn Treffer erzielt, und so führte der Stürmer des FC Oberneuland die Liste der Torschützen klar an. Mittlerweile hat sich das allerdings geändert. Nachdem er lediglich zwei weitere Treffer folgen ließ, ist Gökhan Yücel (LTS Bremerhaven, 13 Tore) am Bremer vorbeigezogen. Zudem sitzt ihm Tim Klowat (ESC Geestemünde, 11) im Nacken. „Er hat im Moment etwas Pech“, sagt Kristian Arambasic. Sorgen macht sich der FCO-Coach aber nicht: „Er wird wieder treffen, und solange die anderen netzen, ist alles gut.“ Immerhin: Zum 2:0-Pokalsieg über die SFL Bremerhaven steuerte Jobe nun wieder einen Treffer bei.

Rund 700 000 Euro stellt die Stadt Bremen 2018 den Vereinen an Fördermitteln zur Verfügung. Weil nicht alle Gelder abgerufen wurden, verteilte Sportsenatorin Anja Stahmann in dieser Woche in einer zweiten Runde noch einmal 75 000 Euro an Bremer Vereine. Freuen darf sich der Habenhauser FV, der mit 3000 Euro Zuschuss bedacht wurde. Das Geld ist für die die Sanierung der Umkleidekabinen notwendig, da sich dort zuletzt Schimmel gebildet hatte. Außerdem wird das Geld für kleinere Sanierungen in den Sanitäranlagen benötigt. Den größten Teil der Fördergelder bekommt übrigens der Landesruderverband, er erhält 19 100 Euro für die Anschaffung von Ruderbooten für den Leistungssport der Nachwuchskader.