Bleibt vorerst in London: Darts-Star Michael van Gerwen. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa (Steven Paston / dpa)

„Mighty Mike“ soll sich dabei mit gepackten Taschen schon auf dem Weg zum Flughafen befunden haben, wie „Die Welt“ berichtet. Der Niederländer hatte am Samstagabend sein Erstrundenmatch gegen den Schotten Ryan Murray mit 3:1 gewonnen und wollte danach für die Weihnachtstage in seine Heimat, um dort mit Frau und Kindern feiern zu können.

Neue Reisebeschränkungen wegen einer kürzlich entdeckten Mutation des Coronavirus in Großbritannien sorgen nun dafür, dass die Spieler ihr Weihnachtsfest in London verbringen sollen. Van Gerwen hat sich damit abgefunden. „Okay, ich verbringe Weihnachten in London. Es ist hart, nicht bei der Familie zu sein, aber sie verstehen diese Entscheidung“, schrieb der dreimalige Weltmeister auf Twitter. Bei einer Heimreise hätte ihm womöglich das Turnier-Aus gedroht.

© dpa-infocom, dpa:201221-99-769371/3 (dpa)