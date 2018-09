Hamza Yesilkaya, 2. Hassan Loubani, 3. Jonas El Mekrini; Kumite: 1. Janine John, 2. Karim El-Madhoun, 3. Haneestan Singarahjah; Kata: 1. Haneestan Singarahjah , 2. Cheyenne Ihlo, 3. Janine John. Die Karate-Abteilung von Tura nimmt Kinder ab fünf und sechs Jahren auf. „Karate ist gut geeignet für die motorische Beweglichkeit, schärft die Sinne und geistigen Eigenschaften und steigert das Selbstwertgefühl“, erklärt Trainer Tobias Nickel. Wer Interesse für seine Kinder am Karatesport bei Tura hat, kann sich in der Tura-Geschäftsstelle informieren, per E-Mail unter karate@tura-bremen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 61 34 10.