Das erste Erfolgserlebnis in Liga eins: Quanita Bobbs (am Ball) kam mit dem Bremer HC zu einem 1:1 gegen den TSV Mannheim. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Müde waren sie. Abgekämpft. Und enttäuscht. Sehr sogar. Das war deutlich abzulesen in den Gesichtern, als sich die Spielerinnen des Bremer Hockey-Clubs vor der Tribüne noch einmal ihrem Publikum präsentierten. Hand in Hand, natürlich. Schließlich sind sie ja als Aufsteiger auch mit dem großen Ziel angetreten, gemeinsam den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga schaffen zu wollen. Der Beifall der Zuschauer fiel anerkennend aus. Immerhin hatte der BHC dem vermeintlichen Abstiegskonkurrenten TSV Mannheim ein 1:1 (0:0) abgerungen und damit im vierten Erstligaspiel den ersten Punkt eingeheimst. Die Freude darüber war bei den Aktiven indes eher verhalten – und das aus gleich mehreren Gründen.

Zum einen gab es da ja dieses intensive Spiel am Vortag in Mülheim, das die Bremerinnen knapp mit 2:3 verloren hatten und das aufgrund eines nicht gegebenen Treffers zum möglichen 1:1-Ausgleich nicht nur in den Beinen, sondern auch immer noch in den Köpfen steckte. In 25 Jahren habe er so eine Fehlentscheidung nicht erlebt, sagte BHC-Trainer Martin Schultze am Sonntag noch einmal. Mit der Niederlage in Mülheim war der Druck auf den BHC also noch größer geworden, „drei Punkte müssen her gegen Mannheim“, lautete die vom Chefcoach ausgegebene Devise.

Die Erwartungshaltung vor der Partie gegen die Pfälzerinnen war somit eine andere gewesen. Und der Spielverlauf hatte zwischenzeitlich auch Anlass zur Hoffnung gegeben, dass es mit dem ersten Saisonsieg klappen könnte, als Edel Nyland den Aufsteiger zu Beginn der zweiten Halbzeit überraschend in Führung brachte (32.). Eine Hoffnung, die sich dann aber nicht erfüllte. Weil der BHC – nicht zuletzt auch angesichts der Ausgangslage – insgesamt viel zu gehemmt agierte. Es fehlte die Sicherheit und auch das Selbstvertrauen. Hinzu kam, dass die Mannheimerinnen, angeführt von der inzwischen 38-jährigen früheren Nationalspielerin und Olympiasiegerin Fanny Cihlar (ehemals Rinne), auf ein frühes Pressing setzten, aus dem sich der BHC kaum einmal befreien konnte.

Wichmann pariert glänzend

„Das hat Mannheim sehr gut gemacht“, sagte BHC-Akteurin Lea Albrecht. „Da haben uns einfach die Ideen im Aufbau gefehlt.“ Die Folge war eine Vielzahl an leichten Fehlern und Ballverlusten. Fehler, die auch Spielmacherin Quanita Bobbs ärgerten. „Wir waren nicht frei im Kopf“, sagte die Südafrikanerin. Und BHC-Trainer Martin Schultze konstatierte: „Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen.“

Mannheim, das tags zuvor beim amtierenden deutschen Meister Club an der Alster noch eine 0:8-Abfuhr bekommen hatte, war so vor allem in der ersten Halbzeit präsenter und strahlte auch mehr Torgefahr aus. Bei drei kurzen Ecken waren die Gäste denn auch dem Führungstreffer sehr nahe – scheiterten aber an einer dreimal glänzend reagierenden BHC-Torfrau Mali Wichmann. Auf der Gegenseite wurde es derweil nur in zwei Szenen ansatzweise brenzlig, als Marie Frerichs nach Doppelpass verzog und Edel Nyland wenig später aus freier Schussposition keinen Druck auf den Ball bekam, der dann eine sichere Beute für TSV-Keeperin Frederike Schreiter wurde.

Das torlose Remis zur Pause war somit durchaus schmeichelhaft für den BHC. Mit Wiederbeginn aber begann die beste Phase der Bremerinnen, die nun deutlich mutiger, schwungvoller und mit mehr Zug zum Tor spielten. Und siehe da: Als Mannheim einen langen Schlag in den Schusskreis nicht richtig verteidigen konnte, stand Nyland plötzlich am langen Pfosten goldrichtig – und kurz darauf ein 1:0 auf der Anzeigetafel. Auf einmal waren die BHC-Spielerinnen hellwach und das Publikum auch. Es gab Szenenapplaus für gelungene Aktionen wie die von Marie Frerichs auf der linken Angriffsseite. Von Lea Albrecht in der Verteidigung. Von Nyland in der Offensive. Von Innenverteidigerin Luciana Galimberti, die mit all ihrer Erfahrung erneut einen herausragenden Part spielte.

Ein Punkt ist ein Punkt

Szenenapplaus ja, aber eben keine weiteren echten Torszenen. „Wir wollten ja“, sagte Lea Albrecht. „Wir wollten noch ein Tor drauflegen.“ Aber der Wille allein reichte an diesem Sonntagmittag nicht. Weil – siehe oben – zunehmend dann auch die Kräfte schwanden. Mannheim wiederum wirkte frischer und drückte noch mal. Der BHC verlegte sich also aufs Verteidigen und wollte im Schlussviertel den kostbaren Vorsprung irgendwie über die Zeit retten. Was misslang. „Plötzlich rutscht dann doch einer durch“, ärgerte sich Lea Al­brecht über den Ausgleich, den Miriam Vogt nach Vorarbeit von Paula Heuser aus dem Gewühl heraus erzielte (51.).

Bei diesem 1:1 blieb es, nicht zuletzt auch dank Torfrau Mali Wichmann, die kurz vor Schluss noch einmal eine brenzlige Situation zunichte machte. „Ein letztlich leistungsgerechtes Ergebnis“, sagte Martin Schultze, froh darüber, zumindest noch diesen einen Punkt geholt zu haben. „Einer ist besser als keiner, das hält uns am Leben.“ Quanita Bobbs wiederum war zwar unglücklich über den verpassten Sieg, mochte sich bei aller Enttäuschung dann aber auch mit diesem Resultat anfreunden, „damit müssen wir zufrieden sein“. Der erste Schritt ist also gemacht. „Es ist zwar nur ein Punkt, aber ein Punkt ist ein Punkt“, sagte Lea Albrecht. Und fügte zuversichtlich an: „Wir sind gut genug, um auch noch gegen andere Gegner zu punkten.“