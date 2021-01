Kapitän Uwe Gensheimer ist einer der deutschen Hoffnungsträger bei der WM in Ägypten. (Robert Michael /dpa)

Mehr als 1000 Menschen aus aller Welt befinden sich ab diesem Mittwoch in Kairo, um bis Ende Januar den Handball-Weltmeister zu küren. Sie alle leben, streng abgeschirmt, in einer Blase. Das muss man nicht gut finden in Zeiten, in denen der normale Bürger nicht mal über die Schwelle eines Altenheimes oder Krankenhauses gehen darf, um Verwandte zu besuchen.

Die Verletzlichkeit dieser Veranstaltung

Die Veranstalter haben ein Hygienekonzept erstellt, das von vielen Seiten gelobt wird. Berücksichtigt wurde aber nicht, dass sich viele Spieler und Betreuer schon vor der Ankunft in Ägypten mit Corona infiziert haben. Ob alle Spiele durchgeführt werden, ist derzeit offen. Das zeigt die Verletzlichkeit dieser Veranstaltung.

Dem Handball bietet der Januar stets die größte Chance, für sich zu werben. Die Turniere der Nationalteams liefern genau die Bilder und Emotionen, die der Sport so dringend braucht, um konkurrenzfähig zu bleiben. Klingt gerade ein bisschen wie: Augen zu und durch. Aber was Fußball und Formel 1 dürfen, sollte auch dem Handball gestattet sein.