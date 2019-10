Verletzter Wiencek fehlt deutschen Handballern in Kroatien

Der Kieler Patrick Wiencek wird den deutschen Handballern in Kroatien fehlen. Foto: Benjamin Nolte/dpa (Benjamin Nolte / dpa)

„Er unterzieht sich heute einer Untersuchung in Kiel. Er hat einen Schlag auf das Knie bekommen“, sagte Prokop. Wie schwer die Verletzung ist, wusste Prokop zunächst nicht. Der 40-Jährige äußerte aber die Hoffnung, dass Wiencek am Samstag beim zweiten Testspiel gegen Kroatien in Hannover wieder dabei ist.

Prokop reagierte auf den kurzfristigen Ausfall und nominierte den 21-jährigen Lukas Stutzke vom Bergischen HC nach. Der Rückraumspieler solle wie der ebenfalls erstmals nominierte Luca Witzke vom SC DHfK Leipzig „in der Woche reinschnuppern“. (dpa)