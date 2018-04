Vor gut einem Jahr, am 5. März 2017, ist Horst Heldt als Sportdirektor des damaligen Fußball-Zweitligisten Hannover 96 vorgestellt worden. Seitdem sind dreizehneinhalb Monate vergangen, in denen viel passiert ist. Man könnte auch sagen: unerwartet viel. Und für manchen wohl: zu viel.

Eigentlich könnten die 96er im Frühjahr 2018 ganz zufrieden sein. Nach dem Bundesliga-Wiederaufstieg im Mai hat der Klub eine überraschend gute Saison gespielt. Vielleicht wäre es sogar eine sehr gute geworden, wenn es wegen der 50+1-Regel nicht den Dauerstreit zwischen Klubpräsident Martin Kind und einem Teil der 96er-Fanszene gäbe, der der Mannschaft seit Monaten die Unterstützung versagt. Der Abstieg, in Hannover lange kein Thema, ist drei Spieltage vor Saisonende theoretisch noch denkbar.

Wer hätte das Mitte Februar gedacht, als 96 noch auf Platz sieben der Tabelle rangierte? Doch schon vor dem 23. Spieltag, als der Aufsteiger dem Europapokal-Einzug näher stand als der 2. Bundesliga, war etwas anderes passiert: Der so erfolgreich gestartete Klub drohte im November seinen Sportdirektor zu verlieren – an den 1. FC Köln, „meinen Heimatverein“, wie Heldt sagte. Da war er, nebenbei bemerkt, bei 96 erst acht Monate im Amt, erfolgreich dazu – und ausgestattet mit einem Vertrag bis 2020.

Heldt durfte nicht an den Rhein, er blieb an der Leine. Mit einem Machtwort und der Aussicht für Heldt, vom Sportdirektor zum Geschäftsführer befördert zu werden, hatte Klubchef Kind alle Spekulationen beendet. Und trotzdem: So richtig wohl kann sich der 48-Jährige in Hannover nicht fühlen. Die Gerüchte Anfang März, er sei sowohl beim Hamburger SV als auch beim VfL Wolfsburg als Manager im Gespräch, dementierte Heldt jedenfalls nicht – und vermied ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber. Inzwischen verdichten sich die Hinweise auf Heldts Wechsel zum VfL Wolfsburg.

Nun muss Heldt in diesem Wechseltheater nicht zwingend der Böse sein. Vielleicht ist er – einerseits – ob der ständigen Auseinandersetzung mit den Fans müde geworden, vielleicht fühlt er sich durch den Klubpräsidenten bei der Beförderung zum Geschäftsführer auch zu lange hingehalten. Andererseits könnte sich Martin Kind gefragt haben, ob ein Sportdirektor, der sich ständig mit Wechselgedanken trägt, der richtige Mann auf dem Posten eines Geschäftsführers ist.

Nun spricht fast alles für eine Trennung zwischen Horst Heldt und Hannover 96. Und im Raum steht die Frage: Warum pokern im Fußball nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch Sportdirektoren permanent? Verträge bieten keine Verlässlichkeit mehr. Sie werden verlängert, um Abschlussgebühren, höhere Gehälter und höhere Ablösesummen zu kassieren, und nicht, um Wertschätzung, Zufriedenheit oder gemeinsame Ziele zu dokumentieren. Der Verdacht ist leider nicht neu: Fußball ist vor allem ein Geschäft – leider ein ziemlich verlogenes.