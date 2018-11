Grund zum Jubeln gab es zuletzt nicht häufig beim BHC. Unklar ist auch, ob Quanita Bobbs (Mitte) und Lilian Du Plessis (rechts) in der Rückrunde wieder für die Bremerinnen spielen. (Axel Kaste)

Es kam nicht häufig vor, dass Martin Schultze in den vergangenen Monaten durchatmen konnte. Erst der Aufstieg in die Hockey-Bundesliga mit den Damen des Bremer HC, dann die Kader-Zusammenstellung, die anstrengende Hinrunde – eine aufregende Zeit für den Hockey-Macher von Oberneuland. In dieser Woche aber war mal Ruhe auf dem Trainingsplatz. „Wir schnaufen ein wenig durch“, drückt es Schultze aus. Mit seinen Hockey-Frauen standen nur Sponsoren-Termine auf dem Plan, es ging dabei auch in die Spielbank an der Schlachte.

Ein wenig Glück wird Schultze in der nächsten Zeit haben müssen, um den direkten Wiederabstieg noch abzuwenden. Lediglich vier Punkte holte der BHC in der Hinrunde, das bedeutet den letzten Tabellenplatz. Oder, wie es Schultze ausdrückt: „Wir schleppen einen ziemlichen Rucksack mit uns rum.“ Aber noch sei die Lage nicht aussichtslos. „In der vergangenen Saison hatte der TSV Mannheim zum Start der Rückrunde sogar sieben Punkte Rückstand und hat den Klassenerhalt noch geschafft.“ Das Motto beim BHC lautet also: Wir geben nicht auf!

Dazu passt, dass Schultze noch überhaupt nicht weiß, wie seine Mannschaft personell aussieht, wenn es am 31. März 2019 gegen Tabellenführer Düsseldorf in die Rückrunde geht. Die beiden Südafrikanerinnen Quanita Bobbs und Lilian Du Plessis sind schon wieder in der Heimat, die Argentinierin Luciana Galimberti fliegt nächste Woche. Ob das Trio auch im kommenden Jahr wieder das BHC-Trikot trägt? Schultze weiß es einfach nicht. „Wir warten jetzt auf die Planung der Nationalmannschaften. Erst dann weiß ich, ob die drei wieder zurückkehren.“ Das Problem: Die Einsätze für das Heimatland gehen grundsätzlich vor den Spielen in den Vereinen, das ist vertraglich vereinbart. Nehmen Südafrika wie auch Argentinien an der Olympia-Qualifikation teil, stehen die Chancen auf eine Bremen-Rückkehr schlecht. Schultze hofft, dass er Ende November endgültige Klarheit hat.

Sicher ist immerhin, dass er zur Rückrunde Verstärkung für den Sturm bekommt. Die Argentinierin Agueda Moroni hatte Schultze bereits im Sommer verpflichtet. Doch weil sie in den USA noch bis Jahresende studiert und dort auch im College Hockey spielt, tritt sie erst ab dem 15. Februar 2019 für den BHC an. Gleiches gilt für Juliane Grashoff, die mit dem BHC im Sommer Meister wurde, dann aber für ein Studium in die USA ging. „Jule wird schon in der Hallensaison wieder für uns spielen“, sagt Schultze. Und auch in der Feldserie sei sie wenigstens bei vier Spielen dabei. Und dann ist da ja auch noch Maria Celeste Gandolfo Screpante. Die Argentinierin war im Sommer an die Weser gewechselt, fiel die komplette Hinrunde aber mit einem Fußbruch aus. „Celeste ist gefühlt auch noch ein Neuzugang“, sagt Schultze.

Gute Gründe also, weiter an den Klassenerhalt in der Bundesliga zu glauben. Denn gerade die Argentinierin Moroni soll die Schwachstellen in der Mannschaft schließen – das Toreschießen. „Spielerisch haben wir uns in fast allen Spielen besser verkauft, als es der Tabellenstand wiedergibt“, sagt Schultze. Aber wer keine Tore schießt, kann auch keine Spiele gewinnen. „Agueda Moroni ist eine pfeilschnelle Stürmerin, von ihr erhoffe ich mir in der Offensive eine Menge“, erklärt er. Damit es eben doch noch was dauerhaftes wird mit dem BHC und der Bundesliga.