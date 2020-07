Enttäuschte mit Rang 16 beim Training: Sebastian Vettel. Foto: Leonhard Foeger/Pool Reuters/AP/dpa (Leonhard Foeger / dpa)

Vettel hatte 1,953 Sekunden Rückstand auf die Spitze und wurde damit komplett abgehängt. Die Bestzeit in Spielberg sicherte sich Red-Bull-Lokalmatador Max Verstappen in 1:03,660 Minuten. Auf den zweiten Platz fuhr Valtteri Bottas im Mercedes vor Sergio Perez im Racing Point. Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes landete nur auf Position sechs. Vettel & Co. kämpfen am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) um den besten Startplatz.

© dpa-infocom, dpa:200710-99-748847/2 (dpa)