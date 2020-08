Großer Preis von Spanien

Vettel wieder vorzeitig raus - Hamilton-Pole vor Bottas

Wieder nichts. Vettel schafft es nicht in den entscheidenden Durchgang. Zwei Tausendstekunden fehlen nur. Der Teamkollege ist wieder schneller, wenn auch nicht so deutlich. Vorn bestimmt Hamilton das Tempo. Verstappen bringt sich aber vielversprechend in Position.