Hat sich für den Heim-Grand-Prix viel vorgenommen: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press/AP (Ryan Remiorz / dpa)

„Wir haben für letztes Jahr etwas wiedergutzumachen, vor allem ich“, erklärte der viermalige Weltmeister vor dem elften Grand Prix der Saison am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky).

Vettel war im vergangenen Jahr in Führung liegend 15 Runden vor Schluss von der nassen Strecke abgekommen und in die Streckenbegrenzung gekracht. Dadurch verlor Vettel auch die WM-Führung an den siegreichen Mercedes-Piloten Lewis Hamilton, der in diesem Jahr schon 100 Punkte Vorsprung auf den Heppenheimer hat.

„Für uns ist der Grand Prix von Deutschland in erster Linie Sebastians Heimrennen. Deshalb wollen wir unsere Sache in Hockenheim vor allem nach dem Rennen im letzten Jahr gut machen, wo uns der Sieg entglitten ist“, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über seinen Star-Piloten.

Vettel stammt aus dem vom Hockenheimring nur rund 40 Kilometer Luftlinie entfernten Heppenheim. Gewinnen konnte der 32-jährige Hesse auf dem Kurs in Nordbaden aber noch nicht. Seinen einzigen Formel-1-Sieg in Deutschland feierte Vettel 2013 beim letzten Rennen auf dem Nürburgring. (dpa)