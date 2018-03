Vor jedem Auftritt spielt Eckart vin Hirschhausen eine Runde Tischtennis. Am Donnerstag durfte er gegen Timo Boll spielen. (Karsten Klama)

Der Arzt, Autor und Entertainer Dr. Eckart von Hirschhausen ist am Mittwochabend in der Bremer Glocke aufgetreten. Am Donnerstag stattete der erklärte Tischtennis-Fan noch dem Training im Vorfeld der German Open in der ÖVB-Arena einen Besuch ab und spielte ein paar Ballwechsel mit dem Tischtennis-Star Timo Boll. Im Video-Interview erzählt Eckart von Hirschhausen, warum er Tischtennis so liebt, was ihm an Bremen gefällt, und welche Tipps die Menschen für ein glückliches Leben beherzigen sollten.