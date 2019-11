Die Deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich mit dem Sieg gegen Weißrussland für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. (Federico Gambarini /dpa)

Das Minimum ist geschafft, Deutschland hat sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Das war bei Gegnern wie Weißrussland, Nordirland und Estland aber auch eine Selbstverständlichkeit. Gelingt der Mannschaft von Joachim Löw am Dienstag im abschließenden Qualifikationsspiel gegen Nordirland noch ein Sieg, wäre sie sogar Gruppenerster.

Alles gut also beim Deutschen Fußball- Bund? Mitnichten, denn auch mehr als ein Jahr nach dem WM-Aus in Russland hat die Nationalmannschaft Akzeptanzprobleme. Auch in Mönchengladbach blieben beim 4:0 gegen Weißrussland viele Plätze unbesetzt. Der Zuschauerschnitt von knapp 37.000 ist bei Länderspielen so niedrig wie seit 13 Jahren nicht mehr. Dafür sind die Eintrittspreise kräftig gestiegen.

Der sportliche Umbruch verläuft schleppend, von Aufbruch ist wenig zu spüren. Aber Bundestrainer Löw weiß, dass er nicht an der Qualifikation, sondern am EM-Abschneiden im Sommer 2020 gemessen wird. Ein paar Monate hat er also noch Zeit, eine Mannschaft zu formen, die Fußball- Deutschland wieder mal verzückt. Es gibt noch viel zu tun.