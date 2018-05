Bremen. Ein ausgezeichnetes Teilnehmerfeld präsentiert der SV Werder an diesem Sonnabend den Leichtathletik-Freunden auf Platz 11 am Weserstadion. Bei der vierten Auflage des "Jump Off"-Springermeetings stehen ab 13 Uhr insbesondere die Stab-Artisten mit zahlreichen Bundeskader-Athleten im Mittelpunkt. "Nach den guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben viele Athletinnen und Athleten erneut in Bremen gemeldet. Dementsprechend kann ich den Zuschauern versprechen, dass es in allen Altersklassen viele Top-Sprünge zu sehen gibt", so Philipp Mehrtens aus dem Organisationsteam. Der amtierende deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre vom TSV Bayer Leverkusen trifft dabei auf den grün-weißen Lokalmatador Philip Kass, mit Marek Rösler (SC Potsdam), Gillian Ladwig sowie Tom Linus Humann (beide Schweriner SC) folgen drei weitere Fünf-Meter-Springer. Laut Werders Stabhochsprungtrainer Leszek Kass könnte für Bo Kanda Lita Baehre sogar die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften im August in Berlin von 5,60 Metern fallen.

Topleistungen dürfte es aber auch bei den Frauen geben, ebenso sind internationale Normen möglich. Friedelinde Petershofen – ehemalige Oldenburgerin – vom SC Potsdam ist ebenfalls heiß auf einen EM-Start in Berlin, die Norm liegt bei 4,45 Metern. In der Jugendklasse U20 schielen die Zwillinge Lauré und Dovile-Michelle Scheutzow vom Schweriner SC auf die Quali für die Junioren-Weltmeisterschaften in Finnland und 4,05 Meter als Höhe. Vom gastgebenden Verein werden Stina Seidler (Frauen) sowie Kim-Michelle Schwenke und Elizabete Vetra (U20) am Start sein.

Im Hochsprung der Frauen/U20 starten mit Mareike Max und Nele Wöltjen zwei Werderanerinnen auf ihrer Heimanlage. Und auch eine große Anzahl von Athletinnen und Athleten des Bremer LT gehen im Weitsprung und Dreisprung auf die Jagd nach guten Weiten, Bestleistungen und Normen. Parallel zu den Wettkämpfen der „Großen“ können Kinder zwischen zehn und 14 Jahren an der Aktion "Jump for Kids" teilnehmen, bei der alle Kinder, auch Nicht-Vereinsmitglieder, an vielen abwechslungsreichen Stationen in die "Welt des Springens" eingeführt werden. "Die Aktion soll Spaß machen und ist wie auch das Zuschauen bei den Wettkämpfen kostenlos", so Philipp Mehrtens.