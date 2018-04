Im Februar wurde er Nordwestdeutscher Vizemeister im Jiu Jitsu und jetzt konnte er sich erneut die Silbermedaille beim Fight Cup-Kickboxen sichern. Sowohl Villa-Vital-Cheftrainer Stefan Buben als auch Kickbox-Trainer Finn Clabes freuen sich mit ihrem Nachwuchstalent. "Sportartübergreifende Ausbildung und das Trainieren vieler Kampfsportarten sind eine solide Basis, um sich dann in naher Zukunft eventuell auf eine Sportart zu spezialisieren - aber solange es in allen Sportarten noch so erfolgreich für Mateo läuft, soll er weiterhin alles trainieren, was ihm Spaß macht“, sagt Buben.