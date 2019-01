Februar) wurden zehn Feldspielerinnen und zwei Torfrauen der Bremer Landeswahl die nominiert. Neben Dailia Gielow (Jahrgang 2004) nominierte Auswahl-Trainerin Svenja Schultz aufgrund vieler Verletzungen und Absagen mit Jantje Uhlenberg, Caroline Beuermann und Merle Theilig (alle 2005) noch drei jüngere Spielerinnen des TuS Komet Arsten. Jantje Uhlenberg sagte zvor diesem Hintergrund sogar ihren bereits geplanten Skiurlaub ab – was den Stellenwert des Lehrgangs für das ambitionierte Arster „Kleeblatt“ eindrucksvoll unter Beweis stellt. „Ich freue mich riesig über die Nominierung der Spielerinnen, die in Kienbaum viel Erfahrungen und Eindrücke sammeln können und diese nach ihrer Rückkehr nach Bremen an ihre Mitspielerinnen weitergeben können“, erklärt TuS-Trainerin Tanja Theilig, die gemeinsam mit Annika Bartels die Bremer Auswahlmannschaft (Jahrgang 2005) trainiert. Merle Theilig, die nach einer schweren Verletzung am vorderen Kreuzband erst ab August vergangenen Jahres wieder voll ins Training einsteigen konnte, freut sich ebenfalls riesig auf die Herausforderung, „mich unter den Augen der Bundestrainerin beweisen und viele wichtige Erfahrungen machen zu können“.