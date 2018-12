Gleich in vier Kategorien holte sich die Schülerin den Titel. In der Halle Hohwegdes TV Bremen-Walle 1875 konnte sich Rojin Aydin den ersten Platz sowohl bei den Schülerinnen A als auch B jeweils im Einzel und Doppel erkämpfen. Sie ist damit in beiden Altersklassen Landesmeisterin im Einzel und im Doppel. Den Doppeltitel bei den Schülerinnen A errang sie zusammen mit ihrer Mannschaftskameradin Michelle Zelinsky, die sich außerdem die Vizemeisterschaft im Einzel sicherte. Den Doppeltitel bei den Schülerinnen B gewann Rojin Aydin zusammen mit Fiona Abels vom ATSV Sebaldsbrück.

Auch die anderen Habenhauser Jugendlichen zeigten gute Leistungen. Mit Paula Schellhammer bei den Schülerinnen A, Jannik Buhlrich bei den Schülern C sowie Leonard Burmester und Jonathan Gutierrez bei den Jungen war der ATSV Habenhausen gut vertreten. Jonathan Gutierrez konnte sich in seiner Gruppe ungeschlagen den ersten Platz sichern, musste sich dann aber später im K.O.-System Geovanni Rajca vom Neurönnebecker TV geschlagen geben.