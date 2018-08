Und sogar einen Teilnehmer aus den Niederlanden konnte das bewährte Organisationsteam um Sebastian Pook begrüßen. Übereinstimmend wurde die hervorragende Durchführung des Turniers gelobt. Das Turnier verlief auch für die Habenhauser sehr erfolgreich. Zwei Herren und zwei Jugendliche schafften es sogar bis in die Medaillenränge.

Sieger in der Gruppe der Erwachsenen 1 wurde Stefan Kunz vom TuS Lachendorf. Das Finale gegen Maxime Meger von der TuSG Ritterhude war außerordentlich interessant, aber auch zuvor gab es viele spannende und hochklassige Ballwechsel zu sehen. In diesem stark besetzten Feld musste sich der Habenhauser Maximilian Wojciechowski erst im Halbfinale geschlagen geben. Im Viertelfinale hatte er sich in fünf heiß umkämpften Sätzen knapp gegen seinen Mannschaftskameraden Micha Phil Görler durchsetzen können. Der noch für die Jugend startberechtigte Görler hatte im fünften Satz sogar mit 7:4 in Führung gelegen, musste sich dann jedoch mit 9:11 geschlagen geben. Auch Robert Tapken hatte sich bis ins Viertelfinale vorgekämpft, verlor dann aber gegen Florian Teuber vom MTV 1881 Ingolstadt. Ebenso hatte es der erst zwölfjährige Laurin Struß vom TV Sottrum bis ins Viertelfinale geschafft, wo er dann gegen Maxime Meger das Nachsehen hatte. Struß gehört zu den besten Tischtennisspielern Deutschlands in seiner Altersklasse. Die anderen Habenhauser Teilnehmer überstanden die Gruppenphase ebenfalls erfolgreich. Patrick Möhle, Niklas Gawrischtschuk und Peter Wojciechowski schieden im Achtelfinale aus.

Im Halbfinale ist Endstation

Bei den Erwachsenen 2 kämpfte sich Patrick Möhle bis ins Halbfinale vor, musste sich dann aber dem späteren Gewinner dieser Konkurrenz, Rene Clauß vom Hundsmühler TV, geschlagen geben. Peter Wojciechowski schaffte es bis ins Achtelfinale. Bei den Erwachsenen 3 setzte sich Daniel Weber vom SV Werder Bremen im Finale gegen Thomas Aust vom 1. FC Köln durch. Sieger bei den Erwachsenen 4 wurde Daniel Rother vom TTC Blau-Rot Walsrode. Er gewann das Finale gegen Marek Michalski vom VfL Salder. Bei den Erwachsenen 5 setzte sich Adrian Janitzek vom TTF Wahn-Grengel gegen Oliver Natschke vom SV Bayer Wuppertal durch. Azis Miftari verpasste knapp das Achtelfinale. Bei den Damen gewann Tassia Meier vom SC Marklohe vor Sandra Buchholz vom SV Munster.

Micha Phil Görler verteidigte bei der Jugend 1 seinen ersten Platz aus dem Vorjahr. Platz zwei erreichte Mika Böhme vom SV Werder Bremen. In der Jugend 2 setzte sich Jannik Heineking vom SC Marklohe im Finale gegen Bela Klittmann vom ATS Buntentor durch. Jannis Görler musste sich im Halbfinale dem späteren Sieger Heineking geschlagen geben und erreichte somit einen guten dritten Platz. Leonard Burmester verpasste in seiner Gruppe nur ganz knapp den zweiten Platz und damit den Einzug ins Halbfinale. Die Jugend 3 konnte Maximilian Lietz vom TV Grohn im Finale gegen Alperen Arkbasioglu für sich entscheiden.

Turnierleiter Sebastian Pook sorgte mit Unterstützung von Christian Ehrlicher und Michael Albers für einen gelungenen Turnierablauf. Und auch das weitere Team der Turnierleitung mit Oberschiedsrichter Ralf Nagel, unterstützt von Marco Vieroth und Hallensprecher Jens Arfmann kümmerte sich um einen angenehmen Rahmen des gesamten Turniers. Michael Göbelt organisierte mit Unterstützung durch Robert Tapken die Anmeldung. Andreas Mündl sorgte mit einigen Helferinnen und Helfern hervorragend für das leibliche Wohl der fast 200 Spielerinnen und Spieler mit ihren Betreuern und Eltern. Etliche weitere Helfer hatten beim Auf- und Abbau mit angepackt.