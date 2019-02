Der B-Jugendliche Sören Fuhrmann verdiente sich im Angriff des HC Bremen mit sieben Treffern eine gute Note, konnte das 27:27-Unentschieden seiner Mannschaft gegen den TV Bissendorf-Holte aber auch nicht verhindern. (Vera Franke, frei)

Dadurch stehen die Bremer mit 3:3 Punkten auf dem vierten Platz und müssen am Sonnabend um 18 Uhr beim Spitzenreiter Eintracht Hildesheim unbedingt gewinnen, wenn beim Meisterschaftsrennens noch ein Wörtchen mitreden wollen.

Der HC Bremen begann gegen Bissendorf-Holte mit einer tollen Abwehrleistung und ließ im ersten Durchgang nur neun Gegentore zu, dafür verkaufte er sich jedoch im Angriff deutlich unter Wert.

„Hier hätten wir im ersten Durchgang 18 Treffer erzielen können, wir haben aber vom Gegenstoß über einen ausgelassenen Strafwurf bis hin zu besten Chancen viele Hochkaräter nicht genutzt“, ärgerte sich HC-Trainer Marten Franke.

Der TV Bissendorf-Holte agierte in dieser Begegnung zumeist einen Tick schneller, erkämpfte sich die Abpraller und profitierte von Bremer Fehlpässen. Nach einem gehörigen Donnerwetter zur Halbzeit kam der HC Bremen wie umgewandelt aus der Kabine und ging mehrfach mit drei Toren in Führung, wobei sich Lukas Dibowski und Sören Fuhrmann auszeichneten. Ins Ziel brachte der Gastgeber seinen Vorsprung aber nicht.

HC Bremen: Kuhlmann, Plazinski; Till (2), Schluroff, Diering (5), Bruning, Dibowski (5), Berdar (2), Laube (1), Huelsmann, Westermeier (4), Holst (1), Fuhrmann (7), Wollin.

Chance gewahrt

Zuvor hatte die C-Jugend des HC Bremen gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen einen deutlichen 32:21 (16:7)-Sieg eingefahren. Damit wahrte der HC-Nachwuchs seine Chance auf die Teilnahme an der Niedersachsen-Meisterschaft.

Nach wenigen Minuten des Abtastens drehten die Bremer gehörig auf und bauten über 8:3 und 13:5 bis zur Halbzeit eine Elf-Tore-Führung auf. Dabei taten sich besonders Yunus Uckac mit insgesamt zwölf Toren und Noah Duris mit vier Treffern bis zur Halbzeit hervor. Die HC-Deckung agierte im ersten Durchgang sehr sicher und wusste mit Marcel Baraniak einen starken Torwart hinter sich.

Nach der Halbzeitpause änderte der Gastgeber seine Aufstellung, räumte den Wechselspielern mehr Einsatzzeiten ein und verlor seine Sicherheit in der Deckung. Zahlreiche individuelle Fehler führten im zweiten Durchgang zu einem ausgeglichenen Spiel, trotzdem nicht geriet der überlegene Sieg nie in Gefahr. Am Sonntag empfängt das Franke-Team den Fünften, SG Lingen/Lohne, um 16 Uhr am Jakobsberg.

HC Bremen: Baraniak; Duris (4), Bonnet (5/2), Trompke, Papin (4), Scharnke (1), Uckac (12), Jöhnk (1), Geils (2), Schreiber (3).