Der große Reiz besteht darin, dass in Renn- und Gig (Wanderbooten)-Booten gestartet werden kann. Sowohl ambitionierte Breitensportler als auch ehemalige und aktive Spitzenruderer sorgen für einen besonderen Reiz und eine tolle Atmosphäre. Über 80 Bremer Ruderer nahmen in sechs Achter-Mannschaften die Distanz von 7,6 Kilometern und in noch mehr Vierer-Mannschaften die dafür geltenden 4,2 Wettkampfkilometer in Angriff.

Einen Sieg in der offenen Männer-Klasse holten Hendrik Nagel und Jan-Henrik Jendraschak (Bremer Ruderverein von 1882). Die Studenten der Uni Bremen sind mit dem Verein für Hochschulsport unterwegs und überzeugten diesmal in einer norddeutschen Renngemeinschaft. Auf Rang drei folgte das eingefahrene Mastersboot der Renngemeinschaft Bremen/Verden/Kiel mit Holger Ilgner (BRV 1882) und Frank Schüßler (Bremer Ruder-Club Hansa), die sich gegen die 30 Jahre jüngere Konkurrenz um Nagel sehr achtbar schlugen. Durch den gemeinsamen Aufwand mit regelmäßigem Mannschaftstraining seit mehreren Jahren konnte die Mannschaft sich in der offenen Klasse gut einordnen und verpasste Rang zwei nur um eine halbe Sekunde. Einen weiteren Vierer-Sieg der offenen Klasse holte Jannes Rosig (BRC Hansa) im Gig-Doppelvierer mit Steuermann.

In den Altersklassen-Rennen siegten Steuermann Paul Lindemann und Gerd Meyer (BRV 1882) im Gig-Doppelvierer der Altersklasse D (50 Jahre). Auch in der Altersklasse E (55 Jahre) ging der Sieg im Gig-Doppelvierer nach Bremen. Jens Thilo-Pfeiffer, Frank Jäger, Heike Dietzmann und Martin Kühn (BRV 1882), die sonst eher auf der zehnfachen Distanz des Marathons unterwegs sind, wurden von Uli Laube (Vegesacker RV) zu einem klaren Erfolg gesteuert.

In den Mixed-Doppelvierer der Altersklassen C (43 Jahre) und D (50 Jahre) fuhren die Boote des Bremer Rudervereins auf dritte Ränge. „Eine gute Leistung, obwohl es ‚nur‘ das Mittelfeld ist. Aber als breitensportliche Quereinsteiger haben sich die Sportler gut verkauft“, sagte Klaus Gravert, Mastersprecher beim Bremer Ruderverein von 1882.

Für den Bremer Erfolg im Achter sorgte Jörn Ehmke (BRV 1882), der in einem Boot mit früheren Nationalmannschaftsruderern die siebeneinhalb Kilometer anging. Mit deutlichem Vorsprung von 51 Sekunden setzte sich das Ehmke-Team gegen sieben weitere Boote der Altersklasse D durch. Auf Platz drei folgte die rein Bremische Mannschaft um Detlef Frobese (Bremer Sport-Club) und Steuerfrau Jana Brinkmeier (BRV 1882), auf Rang fünf der Vegesacker RV. Der Bremer Achter der Altersklasse G (65 Jahre) um Gerd Tapken (BSC) und Hermann Meyer-Richtering (BRC Hansa) hatte zwar keinen direkten Gegner, ließ aber deutlich jüngere Konkurrenten der Altersklasse F und E hinter sich. Der Frauen-Achter des Bremer Sport-Clubs der Altersklasse C (43 Jahre) um Ann-Kristin Walter schlug sich achtbar und kam nur 1:14 Minuten hinter dem Boot der Altersklasse B an.