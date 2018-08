Den Anfang machten Leon Tittel und Elina Wottschel. Sie holten sich in der Kategorie Kinder C-Latein souverän den Sieg. Und auch im anschließenden Turnier der Junioren I B-Latein ging kein Weg an Leon und Elina vorbei. Auch dort standen sie am Ende ganz oben auf dem Treppchen und gewannen das Turnier. Tags darauf setzten Tittel/Wottschel ihre Siegesserie fort und gewannen auch das Turnier der Junioren I B-Latein.

Ebenso erfolgreich starteten Dennis Wottschel und Karolina Merkel in Norderstedt. In ihrem ersten Turnier des Tages der Junioren II B-Latein tanzten sie sich souverän in das Finale, überzeugten auch dort die Wertungsrichter und landeten auf Platz eins. Dennis und Karolina erreichten auch in der Jugend B-Latein wieder das Finale und belegten dort den zweiten Platz. Am zweiten Tag glänzten die Beiden sowohl in der Junioren II B-Latein als auch in der Jugend B-Latein mit dem zweiten Platz. Mit diesen beiden weiteren Platzierungen sind Dennis Wottschel und Karolina Merkel nun in die höchste deutsche Jugendklasse der Jugend A-Latein aufgestiegen.

Ebenfalls am Start waren Niklas Gaspert und Viktorija Jurk, die sowohl in der Kinder D-Latein als auch in der Junioren I D-Latein Rang drei belegten. Daniel Plujnikov und Anna Grams sicherten sich im Finale der Junioren II C-Latein Rang vier und in der Jugend C-Latein Platz fünf.