Gute Figur: Die Tänzerinnen vom Tanzstudio Bounce'n'Boogie feierten zuletzt beachtliche Erfolge. (Liane Janz)

Dann folgt ein weiterer Durchgang, und noch einer. Das Training zahlt sich aus, denn die Tänzerinnen vom Tanzstudio Bounce ’n‘ Boogie haben sowohl solo als auch als Duo und als Gruppe beim Regionalwettbewerb Nord im klassischen Ballett, in Modern Dance und im Show Dance in Hamburg insgesamt vier Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen geholt und sich für den deutschen Ballettwettbewerb in München im April qualifiziert.

Die jüngsten von ihnen sind gerade sieben Jahre alt und tanzen seit etwa einem Jahr in dem Tanzstudio im Kirchweg. Caroline Gießwein tanzte sich in Hamburg im Jazz Show Dance bis auf das oberste Treppchen, Zhamira Lippmann und der elfjährige Lorenzo Coste wurden mit der Gruppe in klassischem Ballett Dritte. Mit ihren Solo-Darbietungen im klassischen Ballett wurden Lara Hernan Erste und Merle Geils Zweite. Als Modern-Dance-Duo vergoldeten sich Rosalie Deberding und Flora Haager ihren Hamburg-Besuch. Weitere Medaillen gab es im Erwachsenenbereich. Insgesamt ist die Wettkampfgruppe des Studios elf Kinder, Jugendliche und Erwachsene stark.

Bis 25 Jahre dürfen die Tänzerinnen und Tänzer alt sein, um in Hamburg antreten zu können. Für die Solisten und Gruppe von Bounce’n’Boogie war es die zweite Teilnahme, wegen der Altersbegrenzung aber in anderer Zusammensetzung. Schon 2018 mit dabei war Alina Krehle. Damals trat die 21-Jährige noch in der Gruppe an, dieses Mal als Duo zusammen mit Isabelle Nikolai (18). In ihren Tanzunterricht schiebe Trainerin Vanessa Adams gern mal Improvisation ein, damit sich die Tänzerinnen frei entfalten können und sie Inspiration für die Choreografien bekommen, erzählt Alina Krehle. Bei einer diesen Impro-Einheiten haben sie festgestellt, dass sie und Isabelle Nikolai gut miteinander harmonieren. Die Goldmedaille hat das bestätigt.

Früher schon hat sich Alina Krehle in Jazz Dance, Hip Hop und Cheerleading ausprobiert, ihren eigentlichen Fokus aber im Trampolinturnen gehabt. „Da war ich eher mittelprächtig erfolgreich“, sagt sie. Als sie wegen des Studiums von Stadt Geestland nach Bremen zog, sah sie sich nach einem neuen sportlichen Zuhause um und fand die Tanzschule im Kirchweg und Modern Dance.

Sponsoren dringend gesucht

Der Stil sei weicher als beispielsweise Hip Hop und gebe einem die Möglichkeit, Dinge auszudrücken, die man mit Worten nicht ausdrücken kann, sagt Alina Krehle. Die Tänzerinnen erzählen in ihrer Choreografie eine Geschichte mit ihrem Körper, ihrer Mimik und ganz viel Gefühl. Das habe man ihnen im Wettbewerb auch angesehen, sagt Studioleiterin Nina Brünner.

Die Tanzpädagogin gründete die Schule vor fünf Jahren zunächst in der Meyerstraße, kam vor vier Jahren mit rund 40 Kindern in den Kirchweg 204-208 und hat die Angebote seitdem ausgebaut. Die Stile, die sie und ihr Team den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vermitteln, waren von Beginn an vielfältig. Nina Brünners besonderes Interesse sind Street Dance und Ballett. Modern Dance, Jazz Dance und Ballett sind nur einige Schwerpunkte von Tanzpädagogin Vanessa Adams. Als freischaffende Tanztrainerin bemüht sie sich vor allem um die Teilnahme an Wettbewerben. Ursprünglich in der Rhythmischen Sportgymnastik zuhause lernte sie früh, auf Erfolge hinzuarbeiten. Mit 16 Jahren begann sie mehr und mehr, sich auf das Tanzen zu konzentrieren und schloss später ihre Tanzausbildung in Düsseldorf ab.

Da sie nicht nur in Bremen arbeitet, sondern auch mit Gruppen und Solisten anderer Tanzschulen auf Wettkämpfe fährt, kennt sie die Konkurrenz gut und kann ihre Bremer Tänzerinnen und Tänzer darauf einstellen. „Ich mache keine einfachen Choreografien“, sagt sie. Dafür gibt es aber auch viele Punkte und die gaben den Ausschlag in Hamburg. Es reicht nämlich nicht, nur die Goldmedaille zu holen, um sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Die Sieger müssen auch eine bestimmte Mindestpunktzahl erreichen.

Jetzt heißt es für die Tänzerinnen und Tänzer, weiter an ihren Choreografien zu feilen. Sie müssen dieselben zeigen, wie auch in Hamburg. Dabei gebe es aber immer was zu verbessern, sagen sowohl Vanessa Adams als auch Alina Krehle. Ausdruck, Präsenz, Synchronität und den Schwierigkeitsgrad der Schritt und Schrittfolgen hat die Trainerin auf ihrer Liste für den Ballettwettbewerb in München. Aktuell ist allerdings noch gar nicht so sicher, dass sie dort auch hinfahren, sagt Studioleiterin Nina Brünner. Es fehlt nämlich das Geld für die Reise und die Unterkunft in der bayerischen Hauptstadt. Die Leiterin hofft, dass sich noch rechtzeitig Sponsoren finden, die den Traum vom Start bei dem Wettbewerb möglich machen.

Ab drei Jahre können Kinder mit dem Tanzen bei Bounce’n’Boogie beginnen; Anfängergruppen gibt es für verschiedene Altersstufen. Der Stundenplan und Infos zum Ferienprogramm stehen auf www.bounceandboogie.net. Die Anmeldung erfolgt über Telefon 04 21 / 16 98 76 00.