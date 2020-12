Weltcup in Oberhof

Vierter Sieg! Rodler Loch nicht zu schlagen

Felix Loch ist derzeit nicht zu schlagen. Nach seiner furiosen Aufholjagd in der Vorwoche in Altenberg, wo er von Platz 17 zum Sieg raste, fing er auch in Oberhof den führenden Lokalmatadoren Johannes Ludwig dank Bahnrekord noch ab.