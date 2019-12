Till Warnke, Michelle Worster und Roman Spomer freuen sich mit Stefan Buben. (privat, frei)

Nicht anders erging es Michelle Worster in der Altersklasse U 15. Auch sie gewann fünf Kämpfe bei einer Niederlage in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm. Bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm musste sich auch Till Warnke mit einer zahlen- und leistungsmäßig stark besetzten Gruppe auseinandersetzen. Auch ihm gelangen vier Siege bei einer Niederlage. „Das Niveau auf diesem Turnier ist immer sehr hoch, meine Judoka haben wirklich stark gekämpft und ich bin sehr zufrieden mit ihren Leistungen“, sagte Villa-Vital-Trainer Stefan Buben.