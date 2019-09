Handball-Oberligist SG Findorff unterliegt in Dinklage 26:36

Völlig neben der Spur

Christian Markwort

Bremen. Vollkommen von der Rolle war die SG Findorff im Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga der Frauen beim TV Dinklage: Bereits zur Halbzeit lag das Team von SG-Trainerin Corinna Wannmacher mit neun Toren in Rückstand, am Ende stand mit dem 26:36 (11:20) die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel zu Buche. Bereits nach zehn Minuten sah sich Corinna Wannmacher dabei zu einer frühen Auszeit gezwungen, um ihre Mannschaft zu ordnen.