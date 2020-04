Coronavirus-Pandemie

Vollbremsung empfohlen: Ex-Formel-1-Bosse raten zu Abbruch

Die Formel 1 will in dieser Woche die weiteren Notmaßnahmen in der Corona-Krise beraten. Max Mosley und Bernie Ecclestone, die früheren Macher der Rennserie, empfehlen eine Radikalkur.