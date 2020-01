Trainer Andrea Giani will sich mit den deutschen Volleyballern für die Olympischen Spiele qualifizieren. Foto: Vdb / Ronald Hoogendoorn/CEV/dpa (Vdb / Ronald Hoogendoorn / dpa)

„Ich habe in mir die tiefe Überzeugung, dass wir es schaffen können“, verkündete Zuspieler und Kapitän Lukas Kampa (33) vor dem deutschen Auftakt in Gruppe A am Sonntag (19.30 Uhr/Sport1) gegen den vermeintlich leichtesten Vorrundenkontrahenten Tschechien.

Die Deutschen kämpfen bei dem Kontinentalturnier mit insgesamt acht Mannschaften in Berlin um das letzte Europa-Ticket für Tokio im Sommer. „Viel hängt vom Willen und der Bereitschaft ab, sich zu opfern und alles zu geben“, sagte Bundestrainer Andrea Giani vor dem Start.

An ihr letztes Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin haben die Volleyballer keine guten Erinnerungen. Trotz mitreißender Partien verpassten Georg Grozer & Co. 2016 die Chance auf die Teilnahme in Rio de Janeiro. Diesmal soll sie die Stimmung in der Max-Schmeling-Halle bis nach Tokio tragen.

Die Olympia-Qualifikationsturniere seit 1996 im Überblick:

MÜNCHEN 1996 Erstmals findet ein Olympia-Qualifikationsturnier in Deutschland statt. Nach einem 0:3 im Schlüsselspiel gegen den EM-Dritten Jugoslawien platzt der Traum von Atlanta für das Team von Bundestrainer Olaf Kortmann. Die beiden klaren Siege in München gegen China (3:0) und Australien (3:0) sind am Ende wertlos.

KATTOWITZ 2000 Für das kontinentale Ausscheidungsturnier in Kattowitz qualifiziert sich Stelian Moculescus Team gar nicht. Im belgischen Vilvoorde stehen Siegen gegen Ungarn (3:1) und die Slowakei (3:2) Pleiten gegen Lettland (1:3) und Belgien (2:3) gegenüber.

LEIPZIG 2004 Unter Moculescus Leitung siegen die Deutschen zunächst gegen Bulgarien (3:0), unterliegen aber Polen (2:3). Trotz eines 0:3 im letzten Gruppenspiel gegen Russland ziehen die DVV-Männer doch noch ins Halbfinale von Leipzig ein. Die Niederlande vermiesen ihnen mit einem 3:0 aber die Qualifikation für Athen.

DÜSSELDORF 2008 Der scheidende Bundestrainer Moculescu sichert sich das Ticket für seine letzte DVV-Dienstreise. In Düsseldorf macht die Truppe um Kapitän Björn Andrae mit Siegen gegen Taiwan (3:0), Kuba (3:2) und Spanien (3:2) den Trip nach Peking perfekt. Nach 36 Jahren Olympia-Absenz werden die DVV-Männer dort Neunter.

BERLIN 2012 Der neue Bundestrainer Vital Heynen führt seine Truppe in Berlin auf Anhieb zu Olympia. Die Deutschen räumen auf dem Weg nach London Indien (3:0), Kuba (3:2) und Tschechien (3:1) aus dem Weg. Das Olympia-Halbfinale wird verpasst, Platz fünf springt heraus.

BERLIN 2016 Drama pur! Selbst eine 2:1-Satzführung und ein Matchball reichen Vital Heynens Team nicht zum Erfolg gegen Weltmeister Polen. Mit einem Sieg im Spiel um Platz drei hätte Deutschland die Chance auf ein letztes Qualifikationsturnier gehabt. Erstmals seit 1992 nehmen weder die deutschen Männer noch Frauen an Olympia teil. (dpa)