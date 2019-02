Das erste Training soll am 28. Februar in der Sporthalle Andernacher Straße stattfinden. Die Trainingszeiten werden montags und donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr sein. Außerdem werden noch weitere Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren zum Ausbau der weiblichen Jugendmannschaft gesucht. Das Training findet immer montags und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr in der Halle Andernacher Straße statt. Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 42 54 71 oder per Mail ot@otbremen.de erforderlich. Dort gibt es weitere Informationen.