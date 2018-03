Tura Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Volleyball-Mixedturnier bei Tura Bremen

Rainer Jüttner

Gröpelingen. 14 Teams mit teilweise recht eigenwilligen Namen nehmen am Volleyball-Mixedturnier von Tura Bremen am kommenden Sonnabend, 10. März, in der Gesamtschule West teil.